Бавария возобновила интерес к полузащитнику Барселоны

Кроме поиска нового тренера, боссы мюнхенцев параллельно работают над составом команды на будущий сезон. Так, на радар баварцев снова попал Френки де Йонг из "Барселоны". Мюнхенцы следят за ситуацией с 26-летним голландцем, который все еще связан с каталонцами до 2026 года. Менеджеры "Баварии" хотели подписать де Йонга еще до его перехода в "Барсу", до сих пор ценят его и никогда не теряли из виду. Однако трансфер, скорее всего, будет трудно реализовать из-за его большой зарплаты.

Кроме того, де Йонг регулярно борется с травмами в этом сезоне и даже был вынесен с поля на носилках во время поражения в Эль-Класико от мадридского "Реала". Полузащитник растянул лодыжку после столкновения с игроком "Реала" Феде Вальверде. Как альтернативный вариант де Йонгу рассматривается игрок "Порту" Алан Варела, который может сыграть как опорника, так и центрального полузащитника.

Добавим, что Фрэнки де Йонг в этом сезоне провел 30 поединков и отметился 2 голами.