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Бавария возобновила интерес к полузащитнику Барселоны

Германия

Об этом сообщает немецкий Sky Sport

Бавария возобновила интерес к полузащитнику Барселоны

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Кроме поиска нового тренера, боссы мюнхенцев параллельно работают над составом команды на будущий сезон. Так, на радар баварцев снова попал Френки де Йонг из "Барселоны". Мюнхенцы следят за ситуацией с 26-летним голландцем, который все еще связан с каталонцами до 2026 года. Менеджеры "Баварии" хотели подписать де Йонга еще до его перехода в "Барсу", до сих пор ценят его и никогда не теряли из виду. Однако трансфер, скорее всего, будет трудно реализовать из-за его большой зарплаты.

Кроме того, де Йонг регулярно борется с травмами в этом сезоне и даже был вынесен с поля на носилках во время поражения в Эль-Класико от мадридского "Реала". Полузащитник растянул лодыжку после столкновения с игроком "Реала" Феде Вальверде. Как альтернативный вариант де Йонгу рассматривается игрок "Порту" Алан Варела, который может сыграть как опорника, так и центрального полузащитника.

Добавим, что Фрэнки де Йонг в этом сезоне провел 30 поединков и отметился 2 голами.

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Бавария (Мюнхен) Барселона Френки де Йонг
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Источник:
Sky Sport
Опубликовал: Александр Гресь
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