Источник: Тухель не хочет работать в Барселоне, цель тренера - возвращение в АПЛ

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель определился с приоритетным вариантом продолжения карьеры.

Как сообщают источники ESPN, немецкий специалист стал одним из главных кандидатов на замену Хави Эрнандесу в "Барселоне", но его приоритетной целью является возвращение в английскую Премьер-лигу.

Отмечается, что Тухель не исключил возможности возглавить каталонский клуб, но его беспокоят финансовые проблемы "Барселоны", которые могут помешать планам по усилению состава.

Напомним, Тухель уже работал в АПЛ, находясь у руля "Челси" с января 2021 года по сентябрь 2022 года.

Ранее сообщалось об интересе к 50-летнему наставнику со стороны "Манчестер Юнайтед".