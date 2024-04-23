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Источник: Тухель не хочет работать в Барселоне, цель тренера - возвращение в АПЛ
Стало известно о планах Тухеля
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Главный тренер "Баварии" Томас Тухель определился с приоритетным вариантом продолжения карьеры.
Как сообщают источники ESPN, немецкий специалист стал одним из главных кандидатов на замену Хави Эрнандесу в "Барселоне", но его приоритетной целью является возвращение в английскую Премьер-лигу.
Отмечается, что Тухель не исключил возможности возглавить каталонский клуб, но его беспокоят финансовые проблемы "Барселоны", которые могут помешать планам по усилению состава.
Напомним, Тухель уже работал в АПЛ, находясь у руля "Челси" с января 2021 года по сентябрь 2022 года.
Ранее сообщалось об интересе к 50-летнему наставнику со стороны "Манчестер Юнайтед".
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