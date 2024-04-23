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Источник: Тухель не хочет работать в Барселоне, цель тренера - возвращение в АПЛ

Германия

Стало известно о планах Тухеля

Источник: Тухель не хочет работать в Барселоне, цель тренера - возвращение в АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель определился с приоритетным вариантом продолжения карьеры.

Как сообщают источники ESPN, немецкий специалист стал одним из главных кандидатов на замену Хави Эрнандесу в "Барселоне", но его приоритетной целью является возвращение в английскую Премьер-лигу.

Отмечается, что Тухель не исключил возможности возглавить каталонский клуб, но его беспокоят финансовые проблемы "Барселоны", которые могут помешать планам по усилению состава.

Напомним, Тухель уже работал в АПЛ, находясь у руля "Челси" с января 2021 года по сентябрь 2022 года.

Ранее сообщалось об интересе к 50-летнему наставнику со стороны "Манчестер Юнайтед".

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Барселона Томас Тухель АПЛ тренер
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Источник:
ESPN
Опубликовал: Александр Бураков
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