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Бавария возобновила переговоры с Рангником после отказа Нагельсмана

Германия

Мюнхенцы по-прежнему склоняются от одной кандидатуры к другой

Бавария возобновила переговоры с Рангником после отказа Нагельсмана

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Бавария" начала переговоры с главным тренером сборной Австрии Ральфом Рангником.

По информации журналиста Sky Флориана Плеттенберга, мюнхенский клуб вновь вышел на контакт с Рангником после отказа Юлиана Нагельсмана, продлившего на прошлой неделе трудовое соглашение со сборной Германией.

Отмечается, что "Бавария" с оптимизмом смотрит на ход переговоров с 65-летним специалистом. Однако, клубу потребуется выплатить компенсацию за тренера, так как контракт Рангника с австрийской национальной командой рассчитан до чемпионата мира-2026.

Также сообщается, что в шорт-лист "красной машины" попал и наставник "Брайтона" Роберто Де Дзерби.

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Опубликовал: Александр Бураков
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