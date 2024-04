Бавария возобновила переговоры с Рангником после отказа Нагельсмана

"Бавария" начала переговоры с главным тренером сборной Австрии Ральфом Рангником.

По информации журналиста Sky Флориана Плеттенберга, мюнхенский клуб вновь вышел на контакт с Рангником после отказа Юлиана Нагельсмана, продлившего на прошлой неделе трудовое соглашение со сборной Германией.

Отмечается, что "Бавария" с оптимизмом смотрит на ход переговоров с 65-летним специалистом. Однако, клубу потребуется выплатить компенсацию за тренера, так как контракт Рангника с австрийской национальной командой рассчитан до чемпионата мира-2026.

Также сообщается, что в шорт-лист "красной машины" попал и наставник "Брайтона" Роберто Де Дзерби.

????News #Rangnick | Negotiations now as Rangnick is open to the FC Bayern job. However, a lot still needs to happen …



➡️ New discussions with Rangnick have taken place in recent days after Nagelsmann’s rejection. Bayern want to present a new coach soon



➡️ Rangnick's contract… pic.twitter.com/eAUN4DiTqb