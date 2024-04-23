Хавбек Баварии поделился своими планами на будущее

Центральный полузащитник "Баварии" Леон Горецка рассказал о планах на свое будущее.

"С моей точки зрения, все понятно - мой контракт рассчитан до 2026 года, и нет причин думать о переходе в другой клуб", - цитирует игрока Фабрицио Романо.

Леон присоединился к "Баварии" в 2018 году. Полузащитник в нынешнем сезоне Бундеслиги сыграл 26 поединков, в которых забил 5 голов и отдал 9 результативных передач.