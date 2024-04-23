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Хавбек Баварии поделился своими планами на будущее
С моей точки зрения, все понятно (с)
Фото: twitter.com/FCBayern / Автор: неизвестен
Центральный полузащитник "Баварии" Леон Горецка рассказал о планах на свое будущее.
"С моей точки зрения, все понятно - мой контракт рассчитан до 2026 года, и нет причин думать о переходе в другой клуб", - цитирует игрока Фабрицио Романо.
Леон присоединился к "Баварии" в 2018 году. Полузащитник в нынешнем сезоне Бундеслиги сыграл 26 поединков, в которых забил 5 голов и отдал 9 результативных передач.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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