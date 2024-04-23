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Опорник Баварии продлит контракт со своим клубом - Источник

Германия
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Александар Павлович вскоре подпишет новый договор

Опорник Баварии продлит контракт со своим клубом - Источник

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Опорный полузащитник "Баварии" Александар Павлович продолжит сотрудничество со своим клубом.

По информации Bayern & Germany, боссы впечатлены игрой талантливого 19-летнего футболиста и хотят предложить Александару новый контракт и повысить заработную плату.

У опорника нынешний договор рассчитан до 2027 года. Павлович в нынешнем сезоне Бундеслиги забил 2 гола и отдал 2 ассиста в 15 матчах.

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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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