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Опорник Баварии продлит контракт со своим клубом - Источник
Александар Павлович вскоре подпишет новый договор
Getty Images/Global Images Ukraine
Опорный полузащитник "Баварии" Александар Павлович продолжит сотрудничество со своим клубом.
По информации Bayern & Germany, боссы впечатлены игрой талантливого 19-летнего футболиста и хотят предложить Александару новый контракт и повысить заработную плату.
У опорника нынешний договор рассчитан до 2027 года. Павлович в нынешнем сезоне Бундеслиги забил 2 гола и отдал 2 ассиста в 15 матчах.
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Источник:Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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