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Экс-тренер МЮ Рангник отреагировал на слухи о переговорах с Баварией

Германия
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Пока специалист сосредоточен на предстоящем Евро

Экс-тренер МЮ Рангник отреагировал на слухи о переговорах с Баварией

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник подтвердил, что мюнхенская "Бавария" выходила с ним на контакт.

"Бавария" связалась со мной, и я проинформировал об этом австрийскую федерацию футбола. Сейчас я сосредоточен лишь на Австрии и Евро-2024.

Если "Бавария" скажет мне, что хочет меня видеть, тогда я должен буду спросить самого себя: "хочу ли я вообще этого или нет?", — заявил Рангник в интервью 90Minuten.

Ранее сообщалось, что "Бавария" возобновила переговоры с Рангником после того, как Юлиан Нагельсман продлил контракт со сборной Германии.

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Источник:
90Minuten
Опубликовал: Александр Бураков
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