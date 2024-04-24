Экс-тренер МЮ Рангник отреагировал на слухи о переговорах с Баварией

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник подтвердил, что мюнхенская "Бавария" выходила с ним на контакт.

"Бавария" связалась со мной, и я проинформировал об этом австрийскую федерацию футбола. Сейчас я сосредоточен лишь на Австрии и Евро-2024.

Если "Бавария" скажет мне, что хочет меня видеть, тогда я должен буду спросить самого себя: "хочу ли я вообще этого или нет?", — заявил Рангник в интервью 90Minuten.