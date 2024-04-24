Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Экс-тренер МЮ Рангник отреагировал на слухи о переговорах с Баварией
Пока специалист сосредоточен на предстоящем Евро
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник подтвердил, что мюнхенская "Бавария" выходила с ним на контакт.
"Бавария" связалась со мной, и я проинформировал об этом австрийскую федерацию футбола. Сейчас я сосредоточен лишь на Австрии и Евро-2024.
Если "Бавария" скажет мне, что хочет меня видеть, тогда я должен буду спросить самого себя: "хочу ли я вообще этого или нет?", — заявил Рангник в интервью 90Minuten.
Ранее сообщалось, что
Популярное сейчас
- Если не будет нового контракта. Реал определился с суммой, за которую готов продать Лунина
- Что не так с Мудриком и Челси? Перспектива на сезон 2024/2025 не радужная
- СМИ: Бойко может продолжить карьеру в Карпатах
- Эль-Класико уже в воскресенье. Расписание футбола на 15 – 21 апреля
- Футболист Динамо открыл премиум фитнес-клуб. Ира Морозюк, Милевский и Ярмоленко были на открытии. ФОТО
- 17-летний вундеркинд Барселоны оказался поклонником знаменитой порнозвезды. ФОТО