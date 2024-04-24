Германия
Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бавария стремится подписать защитника Байера
Джонатан Та может покинуть свой клуб
"Бавария" заинтересована в сотрудничестве с защитником "Байера" Джонатаном Та.
По информации журналиста Флориана Плеттенберга, между руководством мюнхенского клуба и игроком уже состоялись переговоры.
"Байер" хочет сохранить Джонатана. Они стремятся продлить его контракт, который заканчивается летом 2025 года.
И в нынешнем сезоне Бундеслиги сыграл 27 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 1 ассист.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Plettigoal
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- "Он очень яркий футболист". Источник назвал игрока, которого Динамо вернет из аренды
- Если не будет нового контракта. Реал определился с суммой, за которую готов продать Лунина
- На Олимпиаде Украина сыграет с третьей командой отбора в Азии. Сейчас есть восемь кандидатов
- Эль-Класико уже в воскресенье. Расписание футбола на 15 – 21 апреля
- Футболист Динамо открыл премиум фитнес-клуб. Ира Морозюк, Милевский и Ярмоленко были на открытии. ФОТО
- 17-летний вундеркинд Барселоны оказался поклонником знаменитой порнозвезды. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн