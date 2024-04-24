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Бавария стремится подписать защитника Байера

Германия

Джонатан Та может покинуть свой клуб

Бавария стремится подписать защитника Байера

Новина українською

"Бавария" заинтересована в сотрудничестве с защитником "Байера" Джонатаном Та.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, между руководством мюнхенского клуба и игроком уже состоялись переговоры.

"Байер" хочет сохранить Джонатана. Они стремятся продлить его контракт, который заканчивается летом 2025 года.

И в нынешнем сезоне Бундеслиги сыграл 27 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 1 ассист.

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Бавария (Мюнхен) Джонатан Та
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Источник:
Plettigoal
Опубликовал: Екатерина Власова
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