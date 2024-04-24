Бавария стремится подписать защитника Байера

"Бавария" заинтересована в сотрудничестве с защитником "Байера" Джонатаном Та.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, между руководством мюнхенского клуба и игроком уже состоялись переговоры.

"Байер" хочет сохранить Джонатана. Они стремятся продлить его контракт, который заканчивается летом 2025 года.

И в нынешнем сезоне Бундеслиги сыграл 27 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 1 ассист.