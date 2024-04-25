Руководство Байера хочет сохранить своего защитника на фоне интереса со стороны Баварии

Директор леверкузенского "Байера" Симон Ролфес прокомментировал будущее защитника Джонатана Та на фоне интереса со стороны "Баварии".

"Мы хотим сохранить Джонатана и продлить с ним контракт. Мы еще поговорим об этом после окончания сезона, но игрок думает так же".

Тах в нынешнем сезоне Бундеслиги сыграл 27 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 1 ассист.

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