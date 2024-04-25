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Руководство Байера хочет сохранить своего защитника на фоне интереса со стороны Баварии

Германия
Обновлено

Мы хотим продлить контракт с игроком (с)

Руководство Байера хочет сохранить своего защитника на фоне интереса со стороны Баварии

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Директор леверкузенского "Байера" Симон Ролфес прокомментировал будущее защитника Джонатана Та на фоне интереса со стороны "Баварии".

"Мы хотим сохранить Джонатана и продлить с ним контракт. Мы еще поговорим об этом после окончания сезона, но игрок думает так же".

Тах в нынешнем сезоне Бундеслиги сыграл 27 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 1 ассист.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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