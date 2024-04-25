Продолжаются переговоры. Известны подробности потенциального контракта Рангника с Баварией

Сейчас продолжаются переговоры между "Баварией" и главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник продолжаются.

По информации издания Bild, мюнхенский клуб не рассматривает специалиста как временного наставника команды, они хотят назначить Ральфа на постоянной основе. Ожидается, что контракт будет рассчитан до июня 2026 года.

Напомним, нынешний главный тренер "Баварии" Томас Тухель покинет команду после завершения этого сезона.

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