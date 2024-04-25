РБ Лейпциг хочет сохранить лучшего хавбека команды

Главный тренер "РБ Лейпциг" Марко Розе высказался об арендованном полузащитнике "ПСЖ" Хави Симонсе. Специалист хотел бы, чтобы футболист остался в команде.

"Мы настроены оптимистично, и он чувствует себя здесь комфортно".

"Я убедил его приехать сюда летом. Многое из того, что мы обсуждали тогда, получилось... Это хорошо и для него, и для нас, поэтому мы попытаемся продлить аренду", - добавил специалист.

У Симонса договор аренды с "РБ Лейпциг" завершается летом этого года. Полузащитник в нынешнем сезоне Бундеслиги забил 7 голов и отдал 12 результативных передач в 29 матчах.