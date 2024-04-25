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РБ Лейпциг хочет сохранить лучшего хавбека команды
Хави Симонс может продолжить играть за немецкий клуб
Фото: "ПСВ"
Главный тренер "РБ Лейпциг" Марко Розе высказался об арендованном полузащитнике "ПСЖ" Хави Симонсе. Специалист хотел бы, чтобы футболист остался в команде.
"Мы настроены оптимистично, и он чувствует себя здесь комфортно".
"Я убедил его приехать сюда летом. Многое из того, что мы обсуждали тогда, получилось... Это хорошо и для него, и для нас, поэтому мы попытаемся продлить аренду", - добавил специалист.
У Симонса договор аренды с "РБ Лейпциг" завершается летом этого года. Полузащитник в нынешнем сезоне Бундеслиги забил 7 голов и отдал 12 результативных передач в 29 матчах.
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