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РБ Лейпциг хочет сохранить лучшего хавбека команды

Германия
Обновлено

Хави Симонс может продолжить играть за немецкий клуб

РБ Лейпциг хочет сохранить лучшего хавбека команды

Фото: "ПСВ"

Новина українською

Главный тренер "РБ Лейпциг" Марко Розе высказался об арендованном полузащитнике "ПСЖ" Хави Симонсе. Специалист хотел бы, чтобы футболист остался в команде.

"Мы настроены оптимистично, и он чувствует себя здесь комфортно".

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"Я убедил его приехать сюда летом. Многое из того, что мы обсуждали тогда, получилось... Это хорошо и для него, и для нас, поэтому мы попытаемся продлить аренду", - добавил специалист.

У Симонса договор аренды с "РБ Лейпциг" завершается летом этого года. Полузащитник в нынешнем сезоне Бундеслиги забил 7 голов и отдал 12 результативных передач в 29 матчах.

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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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