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Возле стадиона клуба Бундеслиги нашли активную бомбу времен Второй мировой

Германия
Обновлено

Взрывчатку обезвредили

Возле стадиона клуба Бундеслиги нашли активную бомбу времен Второй мировой

Новина українською

Во время ремонтных работ на стадионе "MEWA Arena", где играет клуб Бундеслиги "Майнц", была обнаружена активная бомба времен Второй мировой войны.

Из-за опасности клубу пришлось временно эвакуировать всех работников, которые в это время находились на территории стадиона. На место прибыли спецназовцы, которые обезвредили бомбу.

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Это не первый случай, когда взрывчатку времен Второй мировой войны находят возле футбольного стадиона - в 2015 году была эвакуирована территория вокруг игровой площадки дортмундской "Боруссии".

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Источник:
cbssports
Опубликовал: Екатерина Власова
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