"Мы хотим Тухеля, а не Рангника". Фанаты Баварии создали петицию против смены главного тренера

Болельщики мюнхенской "Баварии" обратились к руководству клуба с просьбой сохранить Томаса Тухеля на посту главного тренера на следующий сезон.

По данным The Athletic, 23 апреля фанаты опубликовали петицию с названием "Мы хотим Тухеля, а не Рангника", в которой они подвергли критике остальных кандидатов на замену немецкому специалисту. Отмечеатся, что петиция собрала уже около 10 тысяч подписей.

"Несмотря на негативное освещение Тухеля в СМИ и кадровую ситуацию в команде, обладатель Лиги чемпионов вывел свою команду в полуфинал Лиги чемпионов. При всем уважении к таким кандидатам, как Эмери или Рангник, эти тренеры не могут сравниться с Тухелем", - говорится в тексте петиции.

Напомним, в феврале "Бавария" официально объявила об уходе Тухеля из клуба после завершения сезона-2023/24.