  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. "Мы хотим Тухеля, а не Рангника". Фанаты Баварии создали петицию против смены главного тренера
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Мы хотим Тухеля, а не Рангника". Фанаты Баварии создали петицию против смены главного тренера

Германия

Пойдёт ли Тухель по стопам Хави?

"Мы хотим Тухеля, а не Рангника". Фанаты Баварии создали петицию против смены главного тренера

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Болельщики мюнхенской "Баварии" обратились к руководству клуба с просьбой сохранить Томаса Тухеля на посту главного тренера на следующий сезон.

По данным The Athletic, 23 апреля фанаты опубликовали петицию с названием "Мы хотим Тухеля, а не Рангника", в которой они подвергли критике остальных кандидатов на замену немецкому специалисту. Отмечеатся, что петиция собрала уже около 10 тысяч подписей.

"Несмотря на негативное освещение Тухеля в СМИ и кадровую ситуацию в команде, обладатель Лиги чемпионов вывел свою команду в полуфинал Лиги чемпионов.

При всем уважении к таким кандидатам, как Эмери или Рангник, эти тренеры не могут сравниться с Тухелем", - говорится в тексте петиции.

Напомним, в феврале "Бавария" официально объявила об уходе Тухеля из клуба после завершения сезона-2023/24.

По теме
yellow-arrow
Неделя дерби в Европе плюс выезд Динамо в Днепр. Расписание футбола на 22 – 28 апреля
yellow-arrow
Возле стадиона клуба Бундеслиги нашли активную бомбу времен Второй мировой
yellow-arrow
РБ Лейпциг хочет сохранить лучшего хавбека команды
Ральф Рангник Томас Тухель тренер бавария
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
The Athletic
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости