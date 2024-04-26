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"Мы хотим Тухеля, а не Рангника". Фанаты Баварии создали петицию против смены главного тренера
Пойдёт ли Тухель по стопам Хави?
Getty Images/Global Images Ukraine
Болельщики мюнхенской "Баварии" обратились к руководству клуба с просьбой сохранить Томаса Тухеля на посту главного тренера на следующий сезон.
По данным The Athletic, 23 апреля фанаты опубликовали петицию с названием "Мы хотим Тухеля, а не Рангника", в которой они подвергли критике остальных кандидатов на замену немецкому специалисту. Отмечеатся, что петиция собрала уже около 10 тысяч подписей.
"Несмотря на негативное освещение Тухеля в СМИ и кадровую ситуацию в команде, обладатель Лиги чемпионов вывел свою команду в полуфинал Лиги чемпионов.
При всем уважении к таким кандидатам, как Эмери или Рангник, эти тренеры не могут сравниться с Тухелем", - говорится в тексте петиции.
Напомним, в феврале "Бавария" официально объявила об уходе Тухеля из клуба после завершения сезона-2023/24.
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