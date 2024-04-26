"Мне приятно это слышать". Тухель прокомментировал петицию фанатов Баварии

Наставник "Баварии" Томас Тухель прокомментировал петицию, которую написали болельщики мюнхенского клуба, призывая его остаться на посту главного тренера команды.

"Мне приятно слышать, что люди хотят, чтобы я остался здесь, в "Баварии". Но для меня это не имеет приоритета

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Я не хочу воспринимать это как оправдание или отвлечение. Мы полностью сосредоточены на финальных играх".