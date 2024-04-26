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"Мне приятно это слышать". Тухель прокомментировал петицию фанатов Баварии
Но наставники немецкого клуба настроен покинуть команду в конце сезона
Фото: https://twitter.com/FCBayern
Наставник "Баварии" Томас Тухель прокомментировал
"Мне приятно слышать, что люди хотят, чтобы я остался здесь, в "Баварии". Но для меня это не имеет приоритетаЧитайте такжеПродолжаются переговоры. Известны подробности потенциального контракта Рангника с Баварией
Я не хочу воспринимать это как оправдание или отвлечение. Мы полностью сосредоточены на финальных играх".
Тухель возглавил немецкий клуб марте 2023 года. Сейчас подопечные специалиста занимают второе место в турнирной таблице Бундеслиги.
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