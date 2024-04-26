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"Мне приятно это слышать". Тухель прокомментировал петицию фанатов Баварии

Германия

Но наставники немецкого клуба настроен покинуть команду в конце сезона

"Мне приятно это слышать". Тухель прокомментировал петицию фанатов Баварии

Фото: https://twitter.com/FCBayern

Новина українською

Наставник "Баварии" Томас Тухель прокомментировал петицию, которую написали болельщики мюнхенского клуба, призывая его остаться на посту главного тренера команды.

"Мне приятно слышать, что люди хотят, чтобы я остался здесь, в "Баварии". Но для меня это не имеет приоритета

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Я не хочу воспринимать это как оправдание или отвлечение. Мы полностью сосредоточены на финальных играх".

Тухель возглавил немецкий клуб марте 2023 года. Сейчас подопечные специалиста занимают второе место в турнирной таблице Бундеслиги.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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