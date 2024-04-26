Айнтрахт активировал опцию выкупа форварда ПСЖ

"Айнтрахт Франкфурт" продлил сотрудничество с форвардом "ПСЖ" Юго Экитике.

В этом сезоне футболист играл за немецкий клуб на правах аренды, но "Айнтрахт" воспользовался опцией выкупа игрока за 16 миллионов евро плюс 3 млн бонусов. Новый контракт Юго рассчитан до 2029 года.

Экитике в нынешнем сезоне Бундеслиги сыграл 10 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.