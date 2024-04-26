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Айнтрахт активировал опцию выкупа форварда ПСЖ
Юго Экитике продолжит выступать в Бундеслиге
Фото: twitter.com/PSG_inside
"Айнтрахт Франкфурт" продлил сотрудничество с форвардом "ПСЖ" Юго Экитике.
В этом сезоне футболист играл за немецкий клуб на правах аренды, но "Айнтрахт" воспользовался опцией выкупа игрока за 16 миллионов евро плюс 3 млн бонусов. Новый контракт Юго рассчитан до 2029 года.
Экитике в нынешнем сезоне Бундеслиги сыграл 10 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.
???? Eintracht aktiviert Kaufoption bei @hekitike9!— Eintracht Frankfurt (@Eintracht) April 26, 2024
Der 21-jährige Stürmer, der Anfang Februar leihweise von Paris Saint-Germain nach Frankfurt gewechselt ist, bleibt langfristig beim hessischen Bundesligisten.#SGE
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