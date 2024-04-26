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Тренер Баварии - о Дайере: Он абсолютно превзошел мои ожидания

Германия
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Специалист доволен игрой футболиста

Тренер Баварии - о Дайере: Он абсолютно превзошел мои ожидания

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Главный тренер "Баварии" Томас Тухель высказался о защитнике Эрике Дайере.

"Он абсолютно превзошел мои ожидания. Он чрезвычайно важная часть мозаики. Он организован, чего нам так не хватает. Я очень рад.

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Эрик был замечательным подписанием. Я им очень доволен".

Дайер присоединился к "Баварии" на правах аренды из "Тоттенхэма" 11 января 2024 года. Защитник в Бундеслиге в этом сезоне сыграл 12 матчей, в которых не отметился никакими результативными действиями.

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Бавария (Мюнхен) Томас Тухель Эрик Дайер
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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