Тренер Баварии - о Дайере: Он абсолютно превзошел мои ожидания

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель высказался о защитнике Эрике Дайере.

"Он абсолютно превзошел мои ожидания. Он чрезвычайно важная часть мозаики. Он организован, чего нам так не хватает. Я очень рад.

Эрик был замечательным подписанием. Я им очень доволен".

Дайер присоединился к "Баварии" на правах аренды из "Тоттенхэма" 11 января 2024 года. Защитник в Бундеслиге в этом сезоне сыграл 12 матчей, в которых не отметился никакими результативными действиями.