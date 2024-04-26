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Тренер Баварии - о Дайере: Он абсолютно превзошел мои ожидания
Специалист доволен игрой футболиста
Главный тренер "Баварии" Томас Тухель высказался о защитнике Эрике Дайере.
"Он абсолютно превзошел мои ожидания. Он чрезвычайно важная часть мозаики. Он организован, чего нам так не хватает. Я очень рад.
Эрик был замечательным подписанием. Я им очень доволен".
Дайер присоединился к "Баварии" на правах аренды из "Тоттенхэма" 11 января 2024 года. Защитник в Бундеслиге в этом сезоне сыграл 12 матчей, в которых не отметился никакими результативными действиями.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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