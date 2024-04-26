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"Ставки уже высоки". Тренер Лутона рассказал о борьбе за вылет из АПЛ

Германия
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Наставник английского клуба поделился своими эмоциями

"Ставки уже высоки". Тренер Лутона рассказал о борьбе за вылет из АПЛ

Фото: watfordfc.com

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Наставник "Лутона" Роб Эдвардс рассказал о борьбе клуба за сохранение прописки в АПЛ.

"Ставки уже высоки, мы все знаем, что это означает, и это очень важно для всех. Каждый хочет попытаться разжечь огонь, я думаю. У нас гонка за титул с одной стороны, и, очевидно, мы участвуем в битве за вылет. Это захватывающе, хорошо, что мы участвуем в борьбе. Но на самом деле все, что меня сейчас волнует, это наша завтрашняя игра".

"Лутон Таун" сейчас занимает 18-е место в турнирной таблице АПЛ и находится в зоне вылета. Завтра, 27 апреля, команда будет иметь шанс улучшить свою позицию. "Шляпники" сыграют против "Вулверхэмптона".

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Источник:
bbc
Опубликовал: Екатерина Власова
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