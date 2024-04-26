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Бундеслига. Бохум – Хоффенхайм 3:2. Несгибаемые выбираются из зоны вылета
Первая победа Бохума за 9 туров
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бундеслига. 31-й тур
Бохум, Воновия Рурштадион
Бохум – Хоффенхайм 3:2
Голы: Штегер 34, 64, Пасслак 45+2 – Крамарич 73, 84
Бохум: Риманн, Пасслак, Ордец, Шлоттербек, Бернардо, Виттек (Асано, 76), Лосилла, Штегер, Беро (Машович, 88), Хофманн (Дашнер, 88), Брошински
Хоффенхайм: Бауманн, Кадержабек, Кабак, Дрекслер, Гриллич, Премель (Бекер, 46), Тохумджу (Штах, 46), Крамарич, Вегорст (Бебу, 69), Байер (Бюльтер, 69), Сков (Юрасек, 56)
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