Айнтрахт активировал опцию выкупа форварда псж

Летом 2022 года "ПСЖ" выкупил перспективного форварда у "Реймса" за 28.5 млн евро. За год времени у него не получилось себя зарекомендовать и летом 2023 ушел в аренду в "Айнтрахт".

В апреле франкфуртцы решили выкупить Уго за 16 млн евро. Контракт рассчитан до 2029 года.- сообщает инсайдер Флориан Паттенгберг.

???? Now official: Eintracht Frankfurt have activated their option to buy for Hugo Ekitike!



➡️ Fee around €16m

➡️ Contract until 2029.



Bosses happy with their new striker. Ekitike wanted to stay. Now it’s done. @SkySportDE ???????? pic.twitter.com/O21Q1xMYcE