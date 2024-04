Бавария заинтересована в подписании Флориана Виртца

Флориан Виртц трансферная цель "Баварии" на 2025 год.

По имеющейся информации, руководство мюнхенской "Баварии" заинтересовано в приобретении 20-летнего хавбека "Байера". Отмечается, что Виртц не против перейти в "Баварию", но рассматривает мюнхенцев как промежуточный этап в карьере, в будущем 20-летний немец хотел бы перейти в "Реал Мадрид", "Манчестер Сити" или в "Ливерпуль".

????Florian #Wirtz, top target for FC Bayern in 2025 as he will stay in Leverkusen for one more season!



Uli Hoeneß has spoken about Wirtz, told @faznet: „We can spend 100 million euros once for a Harry Kane, maybe once more for a German player, but not four or five times.“



➡️… pic.twitter.com/YzD1c8eVV4