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Бавария заинтересована в подписании Флориана Виртца
Виртц готов перебраться в Баварию через год
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Флориан Виртц трансферная цель "Баварии" на 2025 год.
По имеющейся информации, руководство мюнхенской "Баварии" заинтересовано в приобретении 20-летнего хавбека "Байера". Отмечается, что Виртц не против перейти в "Баварию", но рассматривает мюнхенцев как промежуточный этап в карьере, в будущем 20-летний немец хотел бы перейти в "Реал Мадрид", "Манчестер Сити" или в "Ливерпуль".
????Florian #Wirtz, top target for FC Bayern in 2025 as he will stay in Leverkusen for one more season!— Florian Plettenberg (@Plettigoal) April 26, 2024
Uli Hoeneß has spoken about Wirtz, told @faznet: „We can spend 100 million euros once for a Harry Kane, maybe once more for a German player, but not four or five times.“
➡️… pic.twitter.com/YzD1c8eVV4
Напомним, за этот сезон Виртц сыграл в 30 матчах чемпионата Германии, в которых забил 11 голов и отдал 11 результативных передач. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 110 миллионов евро.
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