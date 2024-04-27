  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Бавария заинтересована в подписании Флориана Виртца
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бавария заинтересована в подписании Флориана Виртца

Германия
Обновлено

Виртц готов перебраться в Баварию через год

Бавария заинтересована в подписании Флориана Виртца

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Флориан Виртц трансферная цель "Баварии" на 2025 год.

По имеющейся информации, руководство мюнхенской "Баварии" заинтересовано в приобретении 20-летнего хавбека "Байера". Отмечается, что Виртц не против перейти в "Баварию", но рассматривает мюнхенцев как промежуточный этап в карьере, в будущем 20-летний немец хотел бы перейти в "Реал Мадрид", "Манчестер Сити" или в "Ливерпуль".

Напомним, за этот сезон Виртц сыграл в 30 матчах чемпионата Германии, в которых забил 11 голов и отдал 11 результативных передач. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 110 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Неделя дерби в Европе плюс выезд Динамо в Днепр. Расписание футбола на 22 – 28 апреля
yellow-arrow
Айнтрахт активировал опцию выкупа форварда ПСЖ
yellow-arrow
Битва за четвертое место. РБ Лейпциг – Боруссия Д. Прогноз матча Бундеслиги на 28.04.2024
Бавария (Мюнхен) Байер (Леверкузен) Флориан Виртц
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Florian Plettenberg
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости