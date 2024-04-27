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Байер наложил запрет на продажи Виртца летом
Сохранение полузащитника – одно из условий Хаби Алонсо
Getty Images/Global Images Ukraine
Леверкузенский "Байер" не будет рассматривать предложения по продаже полузащитника команды Флориана Виртца в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Клуб считает его нетронутым. 20-летний футболист тоже не планирует покидать клуб.
Сохранение Виртца в команде – один из пунктов соглашения с Хаби Алонсо. Испанец хотел работать в следующем желании только с Флорианом в команде.
Однако летом 2025 года планируется трансферная сага от “Баварии”, а также клубов Англии и Испании.
В текущем сезоне на счету Виртца 17 голов и 19 ассистов в 43 матчах во всех турнирах.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает футболиста в 110 миллионов евро. Его договор с клубом рассчитан до 2027 года.
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