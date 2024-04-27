Байер наложил запрет на продажи Виртца летом

Леверкузенский "Байер" не будет рассматривать предложения по продаже полузащитника команды Флориана Виртца в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Клуб считает его нетронутым. 20-летний футболист тоже не планирует покидать клуб.

Сохранение Виртца в команде – один из пунктов соглашения с Хаби Алонсо. Испанец хотел работать в следующем желании только с Флорианом в команде.

Однако летом 2025 года планируется трансферная сага от “Баварии”, а также клубов Англии и Испании.

В текущем сезоне на счету Виртца 17 голов и 19 ассистов в 43 матчах во всех турнирах.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает футболиста в 110 миллионов евро. Его договор с клубом рассчитан до 2027 года.