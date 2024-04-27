Бундеслига. Лейпциг уничтожил Дортмунд, дубль Кейна обеспечил реванш против Айнтрахта

"РБ Лейпциг" фактически гарантировал себе билет в Лигу Чемпионов после победы над прямым конкурентом. "Боруссия" приехала на "Ред Булл Арену" с 2-очковым отставанием от хозяев, с дырой в опорной зоне и полуфиналом против Парижа на носу. С таким раскладом всё говорило в пользу подопечных Марко Розе, набравших ход в последнее время (теперь уже 6 побед в 7 турах).

Хотя "Боруссии" всё же удалось напрячь оппонента и открыть счёт первыми. Джейдон Санчо на 20-й минуте подобрал мяч на краю штрафной и неотразимо пробил в дальнюю девятку. Но Хави Симонс тут же ответил всплеском своей индивидуальной магии. Здорово открылся на левом фланге и шведой выкрутил ассист на Опенду. А перед самым перерывом Шешко 11-м голом в кампании вывел хозяев вперёд, добив мяч в ворота после дальнего выстрела Шлагера.

Доминация связки Шлагер-Айдара над парой Озджан-Нмеча в центре поля ещё ярче проявилась после перерыва. В дебюте второй половины Лейпциг обокрал соперника в центре поля и удвоил перевес после того, как Симакан откликнулся на прострел Опенды. И если в первом тайме дерзили форварды РБ, то во втором – крайние защитники. Хенрикс в концовке помог отличиться Баумгартнеру, который довёл счёт до разгромного. 4:1. "Боруссия" ждёт бонусной пятой путёвки в ЛЧ, потому как без неё им туда уже не попасть.

В параллельных матчах "Бавария" благодаря дублю Харри Кейна взяла реванш у "Айнтрахта" за унижение в первом круге (5:1). Кроме 35 голов англичанина в Бундеслиге отмечаем также и очередной гол Юго Экитике. "Вольфсбург" добыл 3-ю победу в 5 матчах при Ральфе Хазенхюттле, сняв все вопросы о выживании. Хотя далось это "волкам" немалой ценой. "Фрайбург" долго вёл, но удаление Сильдийи открыто гостям дорогу к камбеку на последних минутах. В то же время "Вердер" неожиданно прихлопнул на выезде "Аугсбург" за счёт мощного второго тайма и топового перфоманса Марвина Дукша (1+1).

Бундеслига. 31-й тур

РБ Лейпциг – Боруссия Д 4:1

Голы: Опенда 23, Шешко 45+2, Симакан 46, Баумгартнер 80 – Санчо 20

РБ Лейпциг: Гулачи, Симакан (Хенрихс, 52), Орбан, Лукеба, Раум, Шлагер (Кампль, 88), Ольмо, Айдара (Зайвальд, 88), Симонс, Опенда (Клостерманн, 88), Шешко (Баумгартнер, 70)

Боруссия Д: Кобель, Хуммельс (Зюле, 52), Шлоттербек, Рюэрсон (Мукоко, 71), Брандт, Озджан (Байно-Гиттенс, 63), Нмеча, Вольф, Адейеми (Ройс, 46), Фюллькруг, Санчо

Бавария – Айнтрахт 2:1

Голы: Кейн 9, 61 (п) – Экитике 23

Бавария: Нойер, Дайер, де Лигт (Ким Мин Чжэ, 46), Мазрауи (Дэвис, 69), Геррейру (Звонарек, 81), Горецка, Лаймер (Павлович, 28), Киммих (Тель, 69), Мюллер, Шупо-Мотинг, Кейн

Айнтрахт: Трапп, Бута (ван де Бек, 77), Кох, Тута, Пачо, Дина-Эбимбе (Нкунку, 70), Гетце (Ларссон, 77), Схири (Чендлер, 88), Мармуш, Кнауфф, Экитике (Баойя, 70)

Фрайбург – Вольфсбург 1:2

Голы: Борнаув 42 (аг) – Арнольд 82, Лакруа 90

Удаление: Сильдийя 64

Аугсбург – Вердер 0:3

Голы: Шмид 52, Дукш 61 (п), Деман 90