Бундеслига. 31-й тур

Леверкузен, БайАрена

Байер – Штутгарт 2:2

Голы: Адли 61, Андрих 90+6 – Фюрих 47, Ундав 56

Великая беспроигрышная серия (45 матчей!) "Байера" со старта сезона, аналогов которой никогда не было в европейском футболе, не раз была на грани падения в последнее время. Заполучив чемпионский титул, парням Хаби Алонсо всё труднее было держаться: на прошлой неделе Фримпонг спас ничью против "Вест Хэма" на 89-й, а затем Станишич на 90+7 против Дортмунда.

И сегодня всё шло к тому, что заигрывание Алонсо с чёрной магией наконец завершится. Обстоятельства сошлись для этого идеально: мотивированный "Штутгарт", который жаждал испортить праздник команде, укравшей всю славу себе; дисквалификация полководца Гранита Джаки; еврокубковый полуфинал Леверкузена на носу, из-за которого Виртц и Бонифасе остались на лавки. Если кто и должен был прекратить всё это, так это блистательные "швабы".

Первый тайм был лишь прелюдией к тому футбольному пиршеству, что ждало нас после перерыва. Равный футбол с акцентом на центр поля и недосказанность в последней трети. Моменты возникали лишь после ошибок. В дебюте гостей потревожил умный пас Хофманна на Фримпонга. Тот ворвался в штрафную и абсолютно бездарно пробил из выгодной позиции. А затем был обмен яркими промахами: Гирасси после стенки со Стергиу пробил головой рядом со стойкой, а в конце половины Шик в контратаке пробил выше пустых ворот.

Сразу после перерыва началось безумие. Уже в первой полноценной атаке Антон длинной передачей забросил мяч за спину Гримальдо. Левелинг ворвался, пробил в Градецки, от ноги которого мяч влетел в штангу. А на добивании чётко сыграл Фюрих. 0:1. Меньше чем через 10 минут Мийо нагло пройдёт троих, после серии рикошетов мяч придёт к Ундаву, который унизит Андриха и точно пробьёт в нижний угол. 0:2.

"Байер" всё это лишь завело. И уже через 5 минут Гримальдо исправится умным ассистом на Адли, который по-бильярдному положит мяч в угол со средней дистанции. Ещё через 5 Нюбель чудом убережёт от камбека: сначала отобьёт ещё один плотный выстрел Адли издали, а затем успеет подвестись и затащить ещё и удар Хофманна. Затем будет два убийственных промаха Гирасси с очевидных позиций. Кажется, Серу за сезон растратил столько же моментов, сколько за этот вечер.

"Штутгарт" оставался лучшей командой на поле и постепенно погасил пламя игры. Дело шло к концу серии. Но не тут-то было! Роберт Андрих буквально в последней атаке со стандарта в очередной раз спасёт "Байер" от поражения. Чёрная магия Неверлузена! Ещё 3 таких матчах в Бундеслиге, ещё парочка выигранных финалов, и мы станем свидетелями величайшей сказки в истории современной игры.

Байер: Градецки, Фримпонг (Телла, 89), Та (Инкапье, 46), Тапсоба, Коссуну, Гримальдо (Станишич, 89), Хофманн (Виртц, 74), Андрих, Паласиос, Адли, Шик (Бонифасе, 74)

Штутгарт: Нюбель, Стергиу (Мвумпа, 81), Антон, Ито, Миттельштедт, Каразор, Фюрих (Руо, 81), Мийо (Дауд, 74), Левелинг (Штенцель, 90), Гирасси, Ундав (Чжон Ву Ен, 74)