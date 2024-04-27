Бундеслига. Байер - Штутгарт 2:2. Видео голов и обзор матча

"Байер" продолжает невероятную беспроигрышную серию, которая теперь достигает 45-ти матчей. Казалось, сегодня она прервется, ведь "Штутгарт" на 57-й минуте имел преимущество в два мяча. Однако, команда Хаби Алонсо сумела сравнять счет на последних минутах, в компенсированное время. Та же ситуация была в прошлой игре против "Боруссии" Дортмунд.

"Байер" уже безальтернативно первый в Бундеслиге, зато третий "Штутгарт" продолжает борьбу за 2-е место. От этой позиции их отделяют 5 очков.

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Бундеслига. 31-й тур

Леверкузен, БайАрена

"Байер" - "Штутгарт" 2:2

Голы: Адли 61, Андрих 90+6 - Фюрих 47, Ундав 56