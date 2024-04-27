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У Кейна уже 35 голов. Бавария – Айнтрахт 2:1. Обзор матча и видео голов

Германия
Обновлено

Мюнхенский клуб все ближе к статусу вице-чемпиона

У Кейна уже 35 голов. Бавария – Айнтрахт 2:1. Обзор матча и видео голов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В 31-м туре "звезда Юга" одолела дома "Айнтрахт" благодаря дублю Кейна. Экс-форвард "Тоттенхема" открыл счет уже на 9-й минуте.

Хозяева нанесли 19 ударов, но кипер "орлов" Трапп приехал не отбывать номер и совершил 7 сейвов.

Подопечные Тухеля занимают второе место (69 баллов), а Франкфурт замыкает топ-6 (45 очков).

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Смотрите обзор матча 31-го тура чемпионата Германии "Бавария" – "Айнтрахт"

Мюнхен. Альянц Арена

Бавария – Айнтрахт 2:1

Голы: Кейн, 9, 61 (п) – Экитике, 23

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Источник:
Setanta Sports Football
Опубликовал: Александр Симченко
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