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У Кейна уже 35 голов. Бавария – Айнтрахт 2:1. Обзор матча и видео голов
Мюнхенский клуб все ближе к статусу вице-чемпиона
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В 31-м туре "звезда Юга" одолела дома "Айнтрахт" благодаря дублю Кейна. Экс-форвард "Тоттенхема" открыл счет уже на 9-й минуте.
Хозяева нанесли 19 ударов, но кипер "орлов" Трапп приехал не отбывать номер и совершил 7 сейвов.
Подопечные Тухеля занимают второе место (69 баллов), а Франкфурт замыкает топ-6 (45 очков).
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Смотрите обзор матча 31-го тура чемпионата Германии "Бавария" – "Айнтрахт"
Мюнхен. Альянц Арена
Голы: Кейн, 9, 61 (п) – Экитике, 23
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Источник:Setanta Sports Football
Опубликовал: Александр Симченко
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