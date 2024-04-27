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РБ Лейпциг – Боруссия 4:1. Обзор матча и видео голов

Германия
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У шмелей осталось мало шансов на место у топ-4

РБ Лейпциг – Боруссия 4:1. Обзор матча и видео голов

Фото: РБ Лейпциг

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В 31-м туре немецкий "Ред Булл" дома разгромил Дортмунд (4:1). Гости открыли счет уже в середине первого тайма, но "быки" отыгрались спустя считанные минуты.

Уже к началу второй половины встречи Опенда оформил гол+пас, а Лейпциг еще до перерыва вышел вперед.

Подопечные Розе закрепились на 4-й строчке (62 балла), у "шмелей" – 57 пунктов и пятая позиция.

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Смотрите обзор матча 31-го тура чемпионата Германии "РБ Лейпциг" – "Боруссия"

Лейпциг. Ред Булл Арена

РБ Лейпциг – Боруссия 4:1

Голы: Опенда, 23, Шешко, 45+2, Симакан, 46, Баумгартнер, 80 – Санчо, 20

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Боруссия (Дортмунд) РБ Лейпциг
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Источник:
Setanta Sports Football
Опубликовал: Александр Симченко
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