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Тухель является кандидатом на должности тренеров Челси и Манчестер Юнайтед
Стоит ли выбирать именно эти варианты?
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Баварии" Томас Тухель покинет клуб после завершения сезона. Об этом он объявил 2 месяца назад. Как сообщает журналист Николо Скира, коуч не собирается менять решение.
По информации Скиры, Тухель является кандидатом на должности главных тренеров "Челси" и "Манчестер Юнайтед". Обе команды находятся не в лучшем положении, поэтому, возможно, будут менять тренеров.
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"Бавария" под руководством Тухеля борется за 2-е место в Бундеслиге и продолжает участие в Лиге чемпионов. В полуфиналах главного турнира Европы мюнхенцы сойдутся с "Реалом".
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