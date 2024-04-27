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Тухель является кандидатом на должности тренеров Челси и Манчестер Юнайтед

Германия
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Стоит ли выбирать именно эти варианты?

Тухель является кандидатом на должности тренеров Челси и Манчестер Юнайтед

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель покинет клуб после завершения сезона. Об этом он объявил 2 месяца назад. Как сообщает журналист Николо Скира, коуч не собирается менять решение.

По информации Скиры, Тухель является кандидатом на должности главных тренеров "Челси" и "Манчестер Юнайтед". Обе команды находятся не в лучшем положении, поэтому, возможно, будут менять тренеров.

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"Бавария" под руководством Тухеля борется за 2-е место в Бундеслиге и продолжает участие в Лиге чемпионов. В полуфиналах главного турнира Европы мюнхенцы сойдутся с "Реалом".

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Бавария (Мюнхен) Томас Тухель Челси (Лондон) Манчестер Юнайтед
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Источник:
Nicolò Schira
Опубликовал: Виктор Иванчук
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