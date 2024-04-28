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"В Испании и Италии тренеры уделяют внимание структуре и организованности": Лам - о разнице чемпионатов
И о недостатках Бундеслиги
Getty Images / Global Images Ukraine
Немецкий футболист, защитник и полузащитник "Баварии" Филипп Лам рассказал о том, какие присутствуют минусы в чемпионате Германии.
"В немецком футболе мы все время говорим о менталитете. Тем временем в Испании и Италии тренеры уделяют внимание структуре и организованности".
Именно поэтому такие игроки, как Джуд Беллингем, Кай Хавертц и Эрлинг Холланд, должны уходить с чемпионата Германии. Игра в чемпионате Ангии, Испании больше раскрывает их возможности на поле.
Взять, например, Йозуа Киммиха. Он находится в расцвете сил, но играет на позиции, которая не до конца раскрывает его возможности, в другом чемпионате он мог бы попробовать себя на другой позиции и раскрыться с другой стороны", — сказал бывший игрок "Баварии" Филипп Лам.
Напомним, Филипп Лам завершил карьеру в 2017 году. За период своей карьеры в "Баварии" немец выиграл восемь чемпионских титулов Бундеслиги.
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