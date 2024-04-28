  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. "В Испании и Италии тренеры уделяют внимание структуре и организованности": Лам - о разнице чемпионатов
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"В Испании и Италии тренеры уделяют внимание структуре и организованности": Лам - о разнице чемпионатов

Германия

И о недостатках Бундеслиги

"В Испании и Италии тренеры уделяют внимание структуре и организованности": Лам - о разнице чемпионатов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Немецкий футболист, защитник и полузащитник "Баварии" Филипп Лам рассказал о том, какие присутствуют минусы в чемпионате Германии.

"В немецком футболе мы все время говорим о менталитете. Тем временем в Испании и Италии тренеры уделяют внимание структуре и организованности".

Именно поэтому такие игроки, как Джуд Беллингем, Кай Хавертц и Эрлинг Холланд, должны уходить с чемпионата Германии. Игра в чемпионате Ангии, Испании больше раскрывает их возможности на поле.

Взять, например, Йозуа Киммиха. Он находится в расцвете сил, но играет на позиции, которая не до конца раскрывает его возможности, в другом чемпионате он мог бы попробовать себя на другой позиции и раскрыться с другой стороны", — сказал бывший игрок "Баварии" Филипп Лам.

Напомним, Филипп Лам завершил карьеру в 2017 году. За период своей карьеры в "Баварии" немец выиграл восемь чемпионских титулов Бундеслиги.

По теме
yellow-arrow
Харри Кейн достиг отметки в 400 забитых голов на профессиональном уровне
yellow-arrow
Тухель является кандидатом на должности тренеров Челси и Манчестер Юнайтед
yellow-arrow
РБ Лейпциг – Боруссия 4:1. Обзор матча и видео голов
Филипп Лам Бундеслига
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
L’Equipe
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости