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Харри Кейн достиг отметки в 400 забитых голов на профессиональном уровне

Германия
Обновлено

В общей сложности у него почти пол тысячи результативных действий

Харри Кейн достиг отметки в 400 забитых голов на профессиональном уровне

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Во вчерашнем матче 31-го тура Бундеслиги против "Айнтрахта" Ф нападающий "Баварии" Харри Кейн оформил дубль. Второй гол англичанина стал для него юбилейным.

Как сообщает Opta, теперь на счету Кейна 400 точных ударов на профессиональном уровне за клуб и сборную.

Всего в клубах он отличился 338 раз: "Тоттенхэм" – 280 голов, "Бавария" – 42, "Миллвол" – девять, "Лейтон Ориент" – пять, "Лестер" – два. Также 68 мячей Кейн забил за сборную Англии.

Для достижения этой отметки нападающий сыграл в 631 матче. Также на его счету 99 ассистов.

На данный момент Кейн возглавляет рейтинг бомбардиров Бундеслиги с 35-ю голами в активе.

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Бавария (Мюнхен) Тоттенхэм (Лондон) Харри Кейн
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Источник:
Opta
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
28.04.2024 в 11:22
В ДЮСШ каталонский шлемазл должны играть только дети не старше 18 лет. За шоколадку. на взрослых денег нет
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
28.04.2024 в 11:22
В ДЮСШ каталонский шлемазл должны играть только дети не старше 18 лет. За шоколадку. на взрослых денег нет
Ответить
0
0

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