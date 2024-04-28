Горецка - об игре с Реалом: Мы будем иметь хороший план

Полузащитник "Баварии" Леон Горецка поделился мыслями о предстоящем полуфинале Лиги чемпионов с "Реалом".

"Я верю в нашу команду. У нас был турбулентный сезон. Лига чемпионов - наш последний шанс выиграть титул. Мы будем очень хорошо готовиться и будем иметь хороший план на матч. Я с нетерпением жду игру. Я никогда не играл за "Баварию" против "Реала". Что может быть лучше такого матча в полуфинале Лиги чемпионов?

Думаю, что-то появилось против "Арсенала". Вы могли почувствовать это в раздевалке после игры. Это может быть началом чего-то великого", - сказал Горецка.