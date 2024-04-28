Бундеслига. 31-й тур

Менхенгладбах, Боруссия Парк

Боруссия М – Унион 0:0

"Боруссия" и "Унион" провели аномально осторожный для Бундеслиги матч, который ожидаемо закончился без забитых мячей. Ни одной из команд не удалось пробить единицу даже на табло ожидаемых голов, не говоря уже о чём-то большем. Как итог – почти шахматная ничья, в том смысле, что она была достигнута по обоюдному согласию сторон.

С одной стороны, тренеров обоих команд нетрудно понять. И извечному завсегдатаю Бундеслиги, и недавним дебютантам Лиги Чемпионов всё ещё грозит вылет. И те, и другие не набирали очков в последних двух турах, а потому и ничья выглядела приемлемо. БМ она устраивала в связи с тем, что не позволяла "Униону" приблизиться к себе. Берлинцы же были рады хотя бы какому-то результату вдали от дома.

Но пожалуй обе команды в своей предосторожности достигли точки абсурда. "Унион" первую половину дебютного тайма владел мячом 60% времени. А мы говорим о команде, которая меньше всех в элите стремится к этому. Всё дело в том, что Сеоане в надежде на свои контратаки решил отдать мяч сопернику. "Блеснул" и Бьелица, который на второй тайм заменил одного из пары форвардом Вертессена на третьего опорника Андраса Шафера. Это было своеобразным ответом на "6 номинальных защитников" в составе Гладбаха с Итакурой в полузащите и тройкой центральных оборонцев.

Впрочем, какие-то моменты всё же были. В первом тайме Кевин Фолланд зарядил пушку издали, проверив перекладину ворот Николаса. В ответ Итакура пару раз неплохо выстрелил со средней дистанции. В дебюте второй половины Ааронсон мог выводить гостей вперёд после сольного прохода в штрафную, но Николас в акробатическом прыжке перевёл мяч над перекладиной. В ответ в середине второй половины Плеа имел лучший шанс в матче, но после прохода Нгуму не смог нормально нанести удар из выгодной позиции.

0:0. Уже сегодня "Майнц" в случае победы над "Кёльном" может покинуть зону вылета и подняться выше "Униона" за дополнительными показателями. "Униона", который в следующем туре примет "Бохум", у которого тоже 30 очков. Словом, никому ничего ещё не гарантировано.

Боруссия М: Николас – Лайнер (Нетц, 66), Эльведи, Фридрих, Кьяродиа (Коне, 80), Скалли – Итакура, Райтц – Чванчара (Нгуму, 66), Хак (Онора, 80) – Плеа (Сьебатшо, 88)

Унион: Реннов – Юранович (Триммель, 87), Фогт (Кнохе, 46), Диогу Лейте, Дуки, Гозенс – Хедира, Тузар – Ааронсон (Холлербах, 74) – Фолланд (Кауфманн, 87), Вертессен (Шафер, 46)