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Бавария имеет приятные кадровые пополнения перед полуфиналом Лиги чемпионов
Ключевые игроки возвращаются
Фото: ФК Баварія
По информации издания Sport, у "Баварии" оптимизм перед полуфиналом Лиги чемпионов относительно нескольких игроков, находящихся в лазарете. С высокой долей вероятности во вторник смогут сыграть Серж Гнабри и Лерой Сане.
Правда, есть и утраты. В матче 31-го тура Бундеслиги, в котором мюнхенцы одолели "Айнтрахт" (2:1), травмировались Маттейс де Лигт и Конрад Лаймер. Неизвестно, сможет ли сыграть в полуфинале и Джамал Мусиала. Также в лазарете команды находятся Боэ, Бухманн, Коман, Марушич, Сарр и Упамекано.
Первый поединок полуфинала между "Баварией" и "Реалом" состоится во вторник, 30 апреля. Начало – в 22:00.
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