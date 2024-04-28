Бундеслига. 31-й тур

Майнц, MEWA Арена

Майнц – Кёльн 1:1

Голы: Баррейру 29 – Кайнц 90+5 (п)

На 48-й минуте Вальдшмидт не реализовал пенальти

В субботу в Германии решившие все свои вопросы "Байер" и "Штутгарт" оспаривали статус главной сенсации сезона, в то время как "РБ Лейпциг" и "Боруссия" рубились за последнее место в топ-4. Хотя стоило "быкам" повысить темп, как Дортмунд вспомнил, что с вероятностью 99% Бундеслига получит 5-ю путёвку в ЛЧ. А вот воскресенье стало днём работяг, в котором неудачники сезона пытались обеспечить своё выживание в высшем дивизионе.

И как и "Боруссия" М с "Унионом", "Майнц" и "Кёльн" раскатали ничью. Впрочем, какими же разными были эти матчи. Если первый дуэт словно договорился о ничьей заранее, то "карнавальники" и "козлы" устроили настоящую зарубу. И оба ушли с поля поникшими после мирного исхода противостояния.

И если для "Майнца" этот исход ещё неплох, ведь им удалось сохранить отрыв от сегодняшнего оппонента в виде 5 очков, то вот для "Кёльна" – это трагедия. Как отыгрывать 5 очков у подопечных Бо Свенссона, которые не проигрывают 6 туров, – настоящая загадка. Тем более за три тура. Радует лишь календарь – "Фрайбург", "Унион" и "Хайденхайм". "Майнц" же либо должен отыгрывать 2 пункта у "Униона"/"Бохума", либо готовиться к стыковым матчам, которые в последние годы заканчиваются благоприятно для представителей элиты.

"Майнц" был мощен до перерыва, справедливо уйдя на перерыв с перевесом в один гол. Хозяева ловко подлавливали нуждающегося в победе соперника контратаках, при этом надёжно обороняясь позиционно. В первом тайме в быстрых выпадах голевые моменты имели Онисиво, Баррейру и Буркардт, но забить удалось только второму.

А вот вторая половина вышла обратной. "Козлы" с самого дебюта тайма начали агрессивно давить, а после замен и вовсе у ворот Центнера был ад. Два пенальти, удаление в концовке, масса моментов, впрочем и у своих ворот тоже. Побеждать мог кто-угодно, но не победил никто. На радость "Бохуму" и "Униону".

Майнц: Центнер, Каси (Фернандеш, 64), Ханче-Ольсен, ван дер Берг, Кор, Мвене, Амири, Баррейро, Груда (Ажорк, 87), Онисиво (Видмер, 56), Буркардт

Кельн: Швебе, Шмитц, Шабо, Хюберс, Финкгрефе, Мартель, Тильманн (Майна, 62), Хусейнбашич (Кайнц, 72), Алиду (Адамян, 83), Вальдшмидт (Ут, 62), Тиггес (Даунс, 62)

Удаление: Мвене 90+9