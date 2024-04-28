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Левандовский: Если бы получил Золотой мяч-2020 через четыре года, я бы точно не обиделся

Германия
Обновлено

Поляка тогда откровенно ограбили

Левандовский: Если бы получил Золотой мяч-2020 через четыре года, я бы точно не обиделся

Фейсбук Баварії/Автор невідомий

Новина українською

Нападающий "Барселоны" и сборной Польши Роберт Левандовский высказался по поводу "Золотого Мяча-2020", который не был вручен из-за коронавируса.

“В 2020 и 2021 годах у меня были лучшие годы в карьере. Недавно друг послал мне статистику – я забил 100 голов в 85 играх. Конечно, мне очень хотелось бы когда-нибудь получить "Золотой мяч". Дело не в том, что злюсь или чувствую ностальгию из-за того, что еще не выиграл этот трофей. Но чувствую, что в один из этих двух годов настал бы мой черед.

Тот, что в 2021 году, принадлежит Лионелю Месси. Слышал, ходят слухи, что "Золотой мяч-2020" все еще может быть вручен с опозданием. Тот год был для меня выдающимся, я был на самом высоком уровне, мы выиграли все.

Скажем так: если бы получил "Золотой мяч-2020" через четыре года, я бы точно не обиделся – это была бы большая честь, я бы принял награду", - сказал Левандовский.

Напомним, что в сезоне 2019/2020 "Бавария", за которую тогда выступал нападающий, взяла Требл. Поляк во всех трех турнирах – Бундеслиге, Лиге чемпионов и Кубке Германии – стал лучшим бомбардиром. Также УЕФА тогда определила Левандовского лучшим игроком Европы.

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Роберт Левандовский Лионель Месси Бавария (Мюнхен)
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1 голосов
Источник:
iMiaSanMia
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
28.04.2024 в 22:39
Было бы справедливо. Сколько вреда нормальным людям принесла эта затея «пандемия» , предназначенная для тупых, как всякие металлоcampeon
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Комментарии 2
dynamo kiev #1 (Charlotte )
28.04.2024 в 22:39
Было бы справедливо. Сколько вреда нормальным людям принесла эта затея «пандемия» , предназначенная для тупых, как всякие металлоcampeon
Ответить
1
1
avatar
Spokoyno (Київ)
28.04.2024 в 23:15
Так тоді Роберт видавав шалений сезон Утім чиновники вирішили, що із-за пандемії не всі були в однакових умовах Хоч дійсно, яка різниці ЗМ для того, хто найкраще себе міг проявити.
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