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Левандовский: Если бы получил Золотой мяч-2020 через четыре года, я бы точно не обиделся
Поляка тогда откровенно ограбили
Фейсбук Баварії/Автор невідомий
Нападающий "Барселоны" и сборной Польши Роберт Левандовский высказался по поводу "Золотого Мяча-2020", который не был вручен из-за коронавируса.
“В 2020 и 2021 годах у меня были лучшие годы в карьере. Недавно друг послал мне статистику – я забил 100 голов в 85 играх. Конечно, мне очень хотелось бы когда-нибудь получить "Золотой мяч". Дело не в том, что злюсь или чувствую ностальгию из-за того, что еще не выиграл этот трофей. Но чувствую, что в один из этих двух годов настал бы мой черед.
Тот, что в 2021 году, принадлежит Лионелю Месси. Слышал, ходят слухи, что "Золотой мяч-2020" все еще может быть вручен с опозданием. Тот год был для меня выдающимся, я был на самом высоком уровне, мы выиграли все.
Скажем так: если бы получил "Золотой мяч-2020" через четыре года, я бы точно не обиделся – это была бы большая честь, я бы принял награду", - сказал Левандовский.
Напомним, что в сезоне 2019/2020 "Бавария", за которую тогда выступал нападающий, взяла Требл. Поляк во всех трех турнирах – Бундеслиге, Лиге чемпионов и Кубке Германии – стал лучшим бомбардиром. Также УЕФА тогда определила Левандовского лучшим игроком Европы.
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