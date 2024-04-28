Бундеслига. Дармштадт – Хайденхайм 0:1. Один новичок вылетает, второй – остаётся

Бундеслига. 31-й тур

Дармштадт, Белленфальтор

Дармштадт – Хайденхайм 0:1

Гол: Доведан 90

Словно под заказ в личной встрече двух новичков немецкой элиты окончательно решилась их судьба. "Дармштадт" при своей публике досрочно попрощался с Бундеслигой за три тура до финиша.

В то же время абсолютный дебютант элиты "Хайденхайм" за месяц до окончания сезона может пить шампанское – они свою задачу по сохранению прописки выполнили. Имея не только 20 очков отрыва от сегодняшнего соперника, но и 9 от 16-го "Майнца". Который также солидно отстаёт и по разнице мячей.

Впрочем, "Дармштадт" так легко не сдался и дал последний бой этим вечером. В дебюте роскошный шанс был у Нюрнберга, но удар полузащитника хозяев пришёлся выше ворот. В ответ до перерыва Майнка едва не отличился после стандарта, но Шуэн героически спас свою команду.

Впрочем, нули до перерыва никого не удивили – "Дармштадт" не забивал в 1-й половине 5 матчей кряду, в то время как "Хайденхайм" 11 своих последних голов провёл как раз в заключительном тайме.

Во второй половине "Дармштадт" был вынужден всё сильнее открываться в поисках победного гола, в то время как их соперник создавал моменты, атакуя оголённые тылы соперника. И хоть Шуэн продолжал тащить, но на последней минуте он таки пропустил – образцовую контратаку завершил голом Доведан. 0:1.

Дармштадт: Шуэн, Карич (Хонзак, 79), Циммерманн, Кларер, Маглица, Мюллер, Нюрнбергер, Кемпе (Юстван, 63), Скарке, Пфайффер, Вильхельмссон (Хольтманн, 80)

Хайденхайм: Мюллер, Ференбах, Майнка, Гимбер, Тойеркауф, Бесте, Зесса (Доведан, 69), Шеппнер, Кляйндинст, Динкчи (Кюльветтер, 83), Пирингер (Томалла, 69)