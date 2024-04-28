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Хаби-тайм: 26% голов в 2024 году Байер забил после 89-й минуты
Фармацевты атакуют до финального свистка
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В 31-м туре Бундеслиги "львы" снова избежали поражения. Новый чемпион Германии вырвал ничью со "Штутгартом" в компенсированное время (2:2). Этот гол стал 16-м в текущей кампании в конце встречи.
12,5% мячей Леверкузен забил ближе к окончанию второго тайма. Подобная самоотдача и энтузиазм в нападении позволили создать продолжительную беспроигрышную серию. В настоящее время она насчитывает уже 46 поединков.
Львиную часть поздних голов забили уже в 2024 году. По итогам 4 месяцев их доля составила 26% от общего количества результативных атак с января по апрель.
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