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Не продержался и сезон. Дармштадт первым вылетел из Бундеслиги 2023/24

Германия

Команда только зашла в высший дивизион

Не продержался и сезон. Дармштадт первым вылетел из Бундеслиги 2023/24

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В матче 31-го тура чемпионата Германии "Дармштадт" дома проиграл "Гайденгайму" со счетом 0:1. Это поражение стало роковым для "лилий".

В настоящее время у подопечных Либеркнехта 17 очков. Они находятся на последнем месте Бундеслиги. До 16-го "Майнца", идущего в зоне переходных матчей, команде не хватает 11 зачетных пунктов. До финала чемпионата осталось три тура.

"Дармштадт" только в этом сезоне вернулся в высший дивизион после семи лет отсутствия. В прошлом сезоне "лилии" выиграли вторую Бундеслигу.

Добавим, что на вылет из низшего дивизиона теоретически претендует сразу несколько команд. На 17-м месте находится "Кельн", а в зоне переходных матчей – "Майнц". Правда, на эти позиции рискуют опуститься также "Бохум", "Унион", "Боруссия М" и "Вольфсбург".

Полная таблица Бундеслиги – здесь>>>.

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