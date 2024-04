Санчо установил рекорд по голам в Бундеслиге

Вингер "Манчестер Юнайтед" Джейдон Санчо, на правах аренды выступающий в составе дортмундской "Боруссии", установил рекорд чемпионата Германии.

В 31-м туре Бундеслиги 24-летний футболист забил единственный гол "шмелей" в матче с "Лейпцигом" (1:4).

Этот забитый мяч стал для Санчо 40-м в Бундеслиге - это наилучший показатель результативности среди английских игроков в истории турнира. Ранее рекорд принадлежал Тони Вудкоку, отличившегося 39 раз за "Кёльн".

Недавно сообщалось, что "Боруссия Д" не рассматривает возможность выкупа Санчо.

