Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Санчо установил рекорд по голам в Бундеслиге
Правда, его вскоре может превзойти Харри Кейн
Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Манчестер Юнайтед" Джейдон Санчо, на правах аренды выступающий в составе дортмундской "Боруссии", установил рекорд чемпионата Германии.
В 31-м туре Бундеслиги 24-летний футболист забил единственный гол "шмелей" в матче с "Лейпцигом" (1:4).
Этот забитый мяч стал для Санчо 40-м в Бундеслиге - это наилучший показатель результативности среди английских игроков в истории турнира. Ранее рекорд принадлежал Тони Вудкоку, отличившегося 39 раз за "Кёльн".
Недавно сообщалось, что
Jadon Sancho has scored 40 Bundesliga goals for Dortmund, this passes Tony Woodcock as the highest English Bundesliga scorer ever— BVB Central (@TheBVBCentral) April 27, 2024
Congratulations @Sanchooo10 ???? pic.twitter.com/TMSrt51t7x
Популярное сейчас
- Бернарду Силва: Реал - странная команда
- Российская армия за сутки потеряла более 1300 военных - Генштаб ВСУ
- Милан обеспечил место в Лиге Чемпионов, Болонья в Еврокубках впервые за 22 года
- Бундеслига. Лейпциг уничтожил Дортмунд, дубль Кейна обеспечил реванш против Айнтрахта
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка одного из ключевых футболистов Днепра-1. ФОТО
- Лидер Манчестер Сити устроил роскошный праздник по случаю пополнения в семействе. ФОТО