Хавбека Герты избили в ночном клубе Берлина

На полузащитника "Герты", выступающего во втором дивизионе Бундеслиги, Аймена Баркока напали в ночном клубе Берлина.

Инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье футболист, в результате этого футболист был госпитализирован с переломами носа и скулы.

Баркок перенес операцию, которая прошла успешно. На данный момент игрок все еще находится в больнице.

"Вчера мы с ужасом узнали, что Аймен подвергся физическому нападению в берлинском пабе в субботу вечером. Он был госпитализирован с травмами лица", - говорится в заявлении клуба.