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Хавбека Герты избили в ночном клубе Берлина
Игрок все еще находится в больнице
Getty Images/Global Images Ukraine
На полузащитника "Герты", выступающего во втором дивизионе Бундеслиги, Аймена Баркока напали в ночном клубе Берлина.
Инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье футболист, в результате этого футболист был госпитализирован с переломами носа и скулы.
Баркок перенес операцию, которая прошла успешно. На данный момент игрок все еще находится в больнице.
"Вчера мы с ужасом узнали, что Аймен подвергся физическому нападению в берлинском пабе в субботу вечером. Он был госпитализирован с травмами лица", - говорится в заявлении клуба.
Mit Entsetzen mussten wir gestern erfahren, dass Aymen Barkok in der Nacht von Samstag auf Sonntag in einem Berliner Lokal tätlich angegriffen wurde und mit Gesichtsverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. (1/2) #HaHoHe pic.twitter.com/pJq1IYqhp9— Hertha BSC (@HerthaBSC) April 29, 2024
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