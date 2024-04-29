  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Эвертон заинтересовался защитником клуба Чемпионшипа
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эвертон заинтересовался защитником клуба Чемпионшипа

Германия

Джейкоб Гривз привлек внимание клуба Премьер-Лиги

Эвертон заинтересовался защитником клуба Чемпионшипа

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В летнее трансферное окно "Эвертон" настроен продать несколько своих игроков, но их нужно кем-то заменить. Поэтому "ириски" обратили внимание на футболистов Чемпионшипа.

Защитником "Эвертона" Джаррадом Брентвейтом интересуется "Манчестер Юнайтед" в случае продажи Шон Дайч, наставник "ирисок", планирует заменить его игроком "Галл Сити" Джейкобом Гривзом.

23-летний защитник в Чемпионшипе сыграл 42 матча, в которых забил 2 гола и отдал 4 ассиста.

Читайте такжеЖурналист: Миколенко может пропустить Евро-2024 из-за травмы
По теме
yellow-arrow
Хавбека Герты избили в ночном клубе Берлина
yellow-arrow
Санчо установил рекорд по голам в Бундеслиге
yellow-arrow
Relevo: Прошлым летом Гарри Кейн мог оказаться в Реале
Эвертон (Ливерпуль) Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости