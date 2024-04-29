Эвертон заинтересовался защитником клуба Чемпионшипа

В летнее трансферное окно "Эвертон" настроен продать несколько своих игроков, но их нужно кем-то заменить. Поэтому "ириски" обратили внимание на футболистов Чемпионшипа.

Защитником "Эвертона" Джаррадом Брентвейтом интересуется "Манчестер Юнайтед" в случае продажи Шон Дайч, наставник "ирисок", планирует заменить его игроком "Галл Сити" Джейкобом Гривзом.

23-летний защитник в Чемпионшипе сыграл 42 матча, в которых забил 2 гола и отдал 4 ассиста.