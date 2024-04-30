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Левандовски: Ещё два года назад я понимал, что Баварии будет нужна перестройка

Германия

Мнение экс-форварда "красной машины"

Левандовски: Ещё два года назад я понимал, что Баварии будет нужна перестройка

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский поделился своим мнением о положении дел в стане своей бывшей команды.

"По поводу "Баварии" могу сказать, что два года назад я понимал, что этой команде в какой-то момент будет нужна перестройка. Её костяк держится уже очень давно. Возможно, именно сейчас необходимо дать новые импульсы. Но при этом сохранить тот же менталитет будет большой проблемой", - сказал поляк в интервью Sport Bild.

Напомним, Левандовский выступал в составе мюнхенцев с 2014 по 2022 годы.

В этом сезоне "Бавария" впервые за 11 лет не станет чемпионом Германии.

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Роберт Левандовский бавария
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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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