Левандовски: Ещё два года назад я понимал, что Баварии будет нужна перестройка

Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский поделился своим мнением о положении дел в стане своей бывшей команды.

"По поводу "Баварии" могу сказать, что два года назад я понимал, что этой команде в какой-то момент будет нужна перестройка. Её костяк держится уже очень давно. Возможно, именно сейчас необходимо дать новые импульсы. Но при этом сохранить тот же менталитет будет большой проблемой", - сказал поляк в интервью Sport Bild.