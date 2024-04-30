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Левандовски: Ещё два года назад я понимал, что Баварии будет нужна перестройка
Мнение экс-форварда "красной машины"
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский поделился своим мнением о положении дел в стане своей бывшей команды.
"По поводу "Баварии" могу сказать, что два года назад я понимал, что этой команде в какой-то момент будет нужна перестройка. Её костяк держится уже очень давно. Возможно, именно сейчас необходимо дать новые импульсы. Но при этом сохранить тот же менталитет будет большой проблемой", - сказал поляк в интервью Sport Bild.
Напомним, Левандовский выступал в составе мюнхенцев с 2014 по 2022 годы.
В этом сезоне "Бавария" впервые за 11 лет не станет чемпионом Германии.
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