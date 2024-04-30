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Бавария хочет предложить новый контракт одному из своих лидеров

Германия

Об этом сообщает немецкий Sky Sport

Бавария хочет предложить новый контракт одному из своих лидеров

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Несмотря на неутешительные результаты мюнхенского клуба на внутренней арене, руководство команды хочет продолжить сотрудничество с ключевыми игроками клуба. Так, запланированная тайная встреча между боссом "Баварии" Максом Эберлем и вингером Лероем Сане состоялась на прошлой неделе в центре Мюнхена.

Эберль выразил свою благодарность игроку и дал понять, что видит в нем важный элемент для будущего и хочет продлить его контракт, который заканчивается в 2025 году. Конкретные цифры (зарплата, продолжительность нового контракта) на встрече еще не обсуждались. Основное внимание всех причастных изначально сосредоточено на Лиге чемпионов против "Реала". Сане не против остаться в "Баварии" надолго. 28-летний игрок чувствует себя комфортно в команде и испытывает доверие со стороны руководства, но также не исключает переход в другую команду этим летом.

Добавим, что Лерой Сане провел в этом сезоне 39 матчей, где отметился 9 голами и 13 ассистами.

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Источник:
Sky Sport
Опубликовал: Александр Гресь
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