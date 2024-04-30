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Сарагоса - о слухах относительно ухода из Баварии: Я ценю интерес, который проявляют ко мне некоторые клубы
Игрок поделился своими мыслями
Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Баварии" Брайан Сарагоса прокомментировал слухи о том, что он может покинуть немецкий клуб.
"Я не планирую уходить из "Баварии" в аренду. Я ценю интерес, который проявляют ко мне некоторые клубы, но я не рассматриваю такой вариант".
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"Я предан клубу и сосредоточен на том, чтобы продолжать расти и развиваться в Мюнхене", - добавил игрок.
Брайан играет за "Баварию" на правах аренды, но немецкий клуб летом выкупит игрока у "Гранады" за 13 миллионов евро.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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