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Сарагоса - о слухах относительно ухода из Баварии: Я ценю интерес, который проявляют ко мне некоторые клубы

Германия

Игрок поделился своими мыслями

Сарагоса - о слухах относительно ухода из Баварии: Я ценю интерес, который проявляют ко мне некоторые клубы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Баварии" Брайан Сарагоса прокомментировал слухи о том, что он может покинуть немецкий клуб.

"Я не планирую уходить из "Баварии" в аренду. Я ценю интерес, который проявляют ко мне некоторые клубы, но я не рассматриваю такой вариант".

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"Я предан клубу и сосредоточен на том, чтобы продолжать расти и развиваться в Мюнхене", - добавил игрок.

Брайан играет за "Баварию" на правах аренды, но немецкий клуб летом выкупит игрока у "Гранады" за 13 миллионов евро.

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Бавария (Мюнхен) Сарагоса
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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