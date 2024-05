Президент Баварии: Мы ведём активные переговоры с Рангником

Президент "Баварии" Герберт Хайнер подтвердил факт ведения переговоров с главным тренером сборной Австрии Ральфом Рангником.

23 апреля болельщики "Баварии" обратились к руководству клуба с просьбой сохранить Томаса Тухеля на посту наставника команды на следующий сезон, опубликовав петицию с названием "Мы хотим Тухеля, а не Рангника".

Herbert Hainer: "We are in good talks with Ralf, but we have to wait a few more days. He's an excellent expert on the football scene. If it happens, he's a very good choice" [@_kochmaximilian]