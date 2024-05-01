Президент Баварии: Мы ведём активные переговоры с Рангником

Президент "Баварии" Герберт Хайнер подтвердил факт ведения переговоров с главным тренером сборной Австрии Ральфом Рангником.

"Мы ведем активные переговоры с Ральфом, но нам придется подождать еще несколько дней. Он отличный специалист в мире футбола. Если всё получится, это будет очень хороший выбор", - приводит слова Хайнера Bayern & Germany.

23 апреля болельщики "Баварии" обратились к руководству клуба с просьбой сохранить Томаса Тухеля на посту наставника команды на следующий сезон, опубликовав петицию с названием "Мы хотим Тухеля, а не Рангника".