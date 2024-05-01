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Президент Баварии: Мы ведём активные переговоры с Рангником
В ближайшие дни ситуация станет яснее
Фото: twitter.com/ManUtd / Автор: неизвестен
Президент "Баварии" Герберт Хайнер подтвердил факт ведения переговоров с главным тренером сборной Австрии Ральфом Рангником.
"Мы ведем активные переговоры с Ральфом, но нам придется подождать еще несколько дней. Он отличный специалист в мире футбола. Если всё получится, это будет очень хороший выбор", - приводит слова Хайнера Bayern & Germany.
23 апреля
Herbert Hainer: "We are in good talks with Ralf, but we have to wait a few more days. He's an excellent expert on the football scene. If it happens, he's a very good choice" [@_kochmaximilian]— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) April 30, 2024
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