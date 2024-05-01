Байер может продать своего лидера защиты, если не удастся продлить с ним контракт

Леверкузенский клуб продолжает удивлять своими результатами в этом сезоне. Его игроки находятся на радарах многих топ-клубов Европы и это не может влиять на трансферную политику "Байера". Кроме того, у защитника "фармацевтов" Джонатана Та заканчивается контракт со своей командой в 2025 году. Генеральный директор клуба Фернандо Карро не исключает продажу одного из своих лидеров этим летом.

"Мы хотим продлить с ним контракт. Мы - клуб, который не будет отдавать игроков бесплатно. Это означает, что мы должны продлить с ним контракт, иначе мы его продадим. Мы говорили с Джонатаном, мы его очень ценим. Он знает, что клуб и все мы хотим, чтобы он остался в Леверкузене. Он это знает. Но мы также уважаем его желание. Посмотрим, останется ли он с нами в конце концов, или уйдет куда-то еще. Мы надеемся, что он останется. Если попытаться поставить себя на место Джонатана, то, возможно, для него было бы интереснее, если бы он захотел переехать, или, возможно, переехал бы, но не в пределах Германии. Возможно, интереснее переехать за границу", - цитирует Карро Goal.com

Добавим, что интерес к Джонатану Та приписывают со стороны "Баварии", "Челси" и "МЮ". Защитник в этом сезоне провел 41 матч, где отметился 6 голами и 1 ассистом.