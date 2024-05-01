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Берлинский Унион договорился о продолжении сотрудничества со своим полузащитником
Об этом говорится на официальном сайте клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Унион" подписал новый контракт со своим игроком Андрашом Шефером. В этом сезоне полузащитник сыграл 17 матчей за свою команду, где отметился по одному голу и результативной передачей.
"Унион" - исключительный клуб, который поддерживал меня, особенно в трудные времена. Я очень рад снова выйти на поле за этот клуб и буду рад, что смогу продолжить играть за него и в будущем", - заявил Шефер после подписания нового соглашения. Руководство клуба также довольно сотрудничеством с венгром.
"В лице Андраша мы сохраняем молодого игрока, который прекрасно развился и продолжает демонстрировать большой потенциал для развития. Его выступления в этом сезоне показывают, насколько Андраш важен для команды, поэтому мы рады видеть его в наших рядах", - сказал Оливер Рюнерт, исполнительный директор клуба.
Добавим, что "Унион" в этом сезоне находится на 14-й позиции в Бундеслиге и еще не обеспечил себе прописку в высшем дивизионе.
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