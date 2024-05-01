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Защитник менхенгладбахской Боруссии Тони Янчке этим летом завершит свою карьеру
Об этом говорится на официальном сайте клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
34-летний Янчке завершит карьеру футболиста в конце текущего сезона, который появлялся на поле лишь четыре раза в нынешней кампании. Однако защитник, который находится на контракте с "Боруссией" с 2006 года, останется с клубом и в будущем.
"Я с гордостью заявляю, что моя карьера в "Боруссии" как игрока завершится летом. Я всегда старался быть аутентичным, прямолинейным и полным самоотдачи и оставлять все, включая свое тело, на поле. Конечно, это заметно, и последние несколько лет характеризовались взлетами и падениями, а также несколькими операциями и периодами реабилитации. В любом случае, я старался быть лучшим игроком команды, будь то болея, или просто слушая, или даже отпуская глупые шутки. Семья "Боруссии" выросла и стала такой сильной только потому, что мы все объединены этой страстью к клубу. Поэтому огромная благодарность нашим болельщикам, которые всегда поддерживали клуб, а также меня лично, как в успешные, так и в менее приятные моменты. А теперь вы еще и добавили что-то особенное к моему имени. Спасибо вам за эту большую честь", - говорится в заявлении Тони Янчке.
За 16 лет профессиональной карьеры немец провел за "Боруссию" 301 матч, где отметился 5 голами и 7 ассистами. Тони Янчке после завершения футбольной карьеры присоединится к тренерскому штабу своего клуба.
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