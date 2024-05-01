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Берлинский Унион летом может прекратить сотрудничество со своим главным тренером

Германия

Об этом сообщает Kicker

Берлинский Унион летом может прекратить сотрудничество со своим главным тренером

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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После чуть более полугода на посту, Ненад Бьелица летом может покинуть пост тренера "Униона". Он сменил легенду клуба Урса Фишера в ноябре 2023 года и сначала вывел клуб из нижней части таблицы, но с тех пор снова вернулся к борьбе за вылет.

Немецкая команда в последних пяти матчах добыла лишь два очка. Кроме того, во всех этих поединках "Унион" забил лишь один мяч, а пропустил 8 голов. Руководство клуба не считает способным развивать команду в долгосрочной перспективе, если в дальнейшем будет тренировать его Ненад Бьелица.

Добавим, что "Унион" еще не обеспечил себе прописку на следующий сезон в Бундеслиге. Берлинцам осталось сыграть с "Фрайбургом" и со своими конкурентами в борьбе за выживание "Бохумом" и "Кельном".

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Ненад Бьелица Унион (Берлин)
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Источник:
Kicker
Опубликовал: Александр Гресь
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