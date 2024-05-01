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Президент Баварии - о Лерое Зане: Он игрок, который может изменить ситуацию на поле

Германия

Герберт Хайнер высказался о будущем игрока

Президент Баварии - о Лерое Зане: Он игрок, который может изменить ситуацию на поле

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент "Баварии" Герберт Хайнер рассказал о будущем вингера Лероя Зане.

"Конечно, мы хотим, чтобы он остался с нами; нет никаких вопросов. Он игрок, который может изменить ситуацию на поле. С его качествами и его темпом".

У Лероя контракт с "Баварией" истекает 30 июня 2024 года. Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера игрока в 70 млн евро.

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Бавария (Мюнхен) Лерой Зане Герберт Хайнер
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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