Президент Баварии - о Лерое Зане: Он игрок, который может изменить ситуацию на поле

Президент "Баварии" Герберт Хайнер рассказал о будущем вингера Лероя Зане.

"Конечно, мы хотим, чтобы он остался с нами; нет никаких вопросов. Он игрок, который может изменить ситуацию на поле. С его качествами и его темпом".