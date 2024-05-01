Боруссия Дортмунд хочет продолжить сотрудничество с защитником Челси

"Боруссия Дортмунд" хочет продолжить сотрудничество с защитником Иеном Матсеном.

Отец игрока Эдвард подтвердил эту новость:

"Да, мы работаем над тем, чтобы остаться в этом клубе. Дела в "Челси" идут не очень хорошо после смены владельца.

Мы счастливы в Боруссии, это хорошее место для нас".