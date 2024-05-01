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Боруссия Дортмунд хочет продолжить сотрудничество с защитником Челси
Иен Матсен не хочет возвращаться в свой клуб
Фото: Getty Images
"Боруссия Дортмунд" хочет продолжить сотрудничество с защитником Иеном Матсеном.
Отец игрока Эдвард подтвердил эту новость:
"Да, мы работаем над тем, чтобы остаться в этом клубе. Дела в "Челси" идут не очень хорошо после смены владельца.Читайте такжеТретья встреча в сезоне. Боруссия Дортмунд - ПСЖ. Текстовая трансляция полуфинального матча Лиги чемпионов
Мы счастливы в Боруссии, это хорошее место для нас".
Иен Матсен игрок "Челси", но сейчас футболист выступает за немецкий клуб на правах аренды.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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