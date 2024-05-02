Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вслед за Алонсо и Нагельсманом. Рангник отказался возглавить Баварию
Минус ещё один претендент
Getty Images/Global Images Ukraine
Ральф Рангник ответил отказом на предложение возглавить "Баварию". Об этом сообщает Bild.
65-летний специалист был основным кандидатом мюнхенского клуба на замену Томасу Тухелю на должности главного тренера, а факт ведения переговоров был подтвержден с обеих сторон. Таким образом, Рангник продолжит свою работу в сборной Австрии.
Ранее от работы в "Баварии" также отказались наставник "Байера" Хаби Алонсо и рулевой национальной команды Германии Юлиан Нагельсман.
Напомним, что с декабря 2021 года по май 2022 годы Рангник работал исполняющим обязанности наставника "Манчестер Юнайтед".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Популярное сейчас
- Ярмоленко объяснил, почему побежал праздновать гол к пресс-атташе Динамо
- Когда штанга — двенадцатый игрок. Боруссия Д — ПСЖ 1:0. Видео гола и обзор матча
- Старые и новые звезды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Верес 3:0
- Трагедия дортмундского маэстро: Марко Ройс — лучший из тех, кто почти ничего не выиграл
- Бывшая звезда Бундеслиги и сборной Германии шокировала фанатов лишним весом. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка одного из ключевых футболистов Днепра-1. ФОТО
Комментарии 1