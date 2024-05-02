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Вслед за Алонсо и Нагельсманом. Рангник отказался возглавить Баварию

Германия
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Минус ещё один претендент

Вслед за Алонсо и Нагельсманом. Рангник отказался возглавить Баварию

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Ральф Рангник ответил отказом на предложение возглавить "Баварию". Об этом сообщает Bild.

65-летний специалист был основным кандидатом мюнхенского клуба на замену Томасу Тухелю на должности главного тренера, а факт ведения переговоров был подтвержден с обеих сторон. Таким образом, Рангник продолжит свою работу в сборной Австрии.

Ранее от работы в "Баварии" также отказались наставник "Байера" Хаби Алонсо и рулевой национальной команды Германии Юлиан Нагельсман.

Напомним, что с декабря 2021 года по май 2022 годы Рангник работал исполняющим обязанности наставника "Манчестер Юнайтед".

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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Andrumas (Düsseldorf)
02.05.2024 в 12:08
Нынешний тренер Штутгарта отличный кандидат, в прошлом году сохранил прописку, в этом вывел сенсационно в топ-4 и Лигу Чемпионов. Его отец и дядя легендарные игроки Баварии, а дядя и вовсе почетный президент. Да и сам он тренировал вторую команду Баварии не так давно и даже 3 Бундеслигу с ней выиграл. Себастьян Хёнэсс должен всплыть как вероятный кандидат
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Комментарии 1
Andrumas (Düsseldorf)
02.05.2024 в 12:08
Нынешний тренер Штутгарта отличный кандидат, в прошлом году сохранил прописку, в этом вывел сенсационно в топ-4 и Лигу Чемпионов. Его отец и дядя легендарные игроки Баварии, а дядя и вовсе почетный президент. Да и сам он тренировал вторую команду Баварии не так давно и даже 3 Бундеслигу с ней выиграл. Себастьян Хёнэсс должен всплыть как вероятный кандидат
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