Вслед за Алонсо и Нагельсманом. Рангник отказался возглавить Баварию

Ральф Рангник ответил отказом на предложение возглавить "Баварию". Об этом сообщает Bild.

65-летний специалист был основным кандидатом мюнхенского клуба на замену Томасу Тухелю на должности главного тренера, а факт ведения переговоров был подтвержден с обеих сторон. Таким образом, Рангник продолжит свою работу в сборной Австрии.

Ранее от работы в "Баварии" также отказались наставник "Байера" Хаби Алонсо и рулевой национальной команды Германии Юлиан Нагельсман.



Напомним, что с декабря 2021 года по май 2022 годы Рангник работал исполняющим обязанности наставника "Манчестер Юнайтед".